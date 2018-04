Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

NTB Innenriks

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam i pressemeldingen.

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling, opplyses det.

– Skal statlige virksomheter kunne utvikle og tilby gode tjenester til innbyggerne, må de kunne beholde viktig kompetanse. Endringene vi har forhandlet fram, fjerner stivbeinte regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet på arbeidsplassen, sier Kvam.

I statsoppgjøret forhandler YS, Unio, LO Stat og Akademikerne med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Allerede natt til søndag brøt de tre førstnevnte forhandlingene, mens Akademikerne etter planen skulle forhandle videre til fristen midnatt.