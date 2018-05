Fyrlykta får kritikk i tilsynsrapport

NTB Innenriks

Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn mot Fyrlykta i juni i fjor, og oppga en serie VG-artikler som årsaken til at de valgte å gjøre dette.

I artikkelserien ble det reist spørsmål om ulovlige lederlønninger og ulovlig uttak av profitt i stiftelsen, som blant annet har levert tjenester til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Etter å ha gransket Fyrlykta peker Stiftelsestilsynet på tre forhold som ikke har vært i samsvar med stiftelsesloven: Mangler i beslutningsprosessene, tilfeller av høye påslag i kjøp av reiser fra oppretter Peer Salström-Leyhs aksjeselskap, og ledelsens lønn på to millioner kroner hver.

Stiftelsestilsynet viser også til enkelttilfeller som utgjør ulovlig utdeling av stiftelsens midler fordi transaksjonene ikke har skjedd til markedspris, eller fordi de ikke oppfyller stiftelsens formål, skriver VG.

– Vi har imidlertid ikke holdepunkt for å konkludere med at de involverte systematisk har tatt ut urettmessige gevinster eller at transaksjonene har medført ulovlige utdelinger, sier seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet May Helen Vik, til avisen.

Ettersom Fyrlykta også har gjort forbedringer siden VG-avsløringene, har de sluppet unna sanksjoner eller pålegg.

Styreleder Hugo Matre i advokatfirmaet Schjødt mener Fyrlykta nå har fått en entydig signal om at de i dag driver innenfor stiftelseslovens rammer.

– Vi er opptatt av at Stiftelsestilsynet ikke har funnet grunn til å reise kritikk mot stiftelsen etter at det nye styret startet kvalitetssikringsprosessen. Den prosessen vil styret videreføre i samråd med signalene fra tilsynet, sier han til avisen.

