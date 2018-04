Enighet i kommuneoppgjøret: – Alle parter kan være stolte

NTB Innenriks

– Alle parter kan være stolte. Vi klarte å komme i mål innen fristen med et samlet resultat. Det er andre gang på rad at vi gjennom stor innsats og sterk vilje fra alle partene klarer å finne helhetlige løsninger uten hjelp av Riksmekleren, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO kommunes forhandlingssammenslutning.

Oppgjøret gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene, heter det i en pressemelding fra LO Kommune.

På nivå med privat sektor

Alle kommuneansatte får et lønnstillegg på minst 5.000 kroner. Fagarbeidere med full ansiennitet får 8.000 kroner. Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 8.500 kroner, og dem som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 8.800 kroner.

Resultatet har en ramme på 2,8 prosent, den samme som oppgjøret i privat sektor.

– Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene. Det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Nord.

– Akseptabelt

Meklingen ble unngått med få minutter. For YS kommune har det blant annet vært viktig med ekstra tillegg til fagarbeidere og høyskoleutdannede.

Med dette oppgjøret er det blitt mer lønnsomt for kommuneansatte å ta tilleggsutdanning, heter det i YS' pressemelding.

– Vi har fått til et akseptabelt resultat, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

– Forventet 3-tallet

Unios medlemmer fikk en ramme på 2,9 prosent.

– Vi mener dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Steffen Handel i Unio kommune.

YS, Unio, LO og Akademikerne har forhandlet med KS siden 11. april. Kommuneoppgjøret omfatter alle kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Avtalen skal nå til uravstemning i KS og til de forskjellige forhandlingssammenslutningene.

