22. juli-støttegruppe ber om ekstra hjelpetiltak

Det kommer fram i en epost fra støttegruppa og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til helseminister Bent Høie (H).

«Siste ukers politiske debatt og økt oppmerksomhet om 22. juli har ført til en betydelig økning av personer som forteller oss om økt redsel, frykt og traumer etter 22. juli», heter det i forespørselen omtalt av NRK.

Anmodningen om ekstra hjelpetiltak kommer etter at filmen «Utøya 22. juli» hadde sin premiere i mars.

Den kommer også etter at Sylvi Listhaug forlot sitt verv som justisminister, etter først å ha anklaget Arbeiderpartiet for å prioritere terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Det førte til en omfattende debatt der Støre anklaget Listhaug for å møre opp under hatet bak terrorhandlingene den 22. juli. Listhaug nektet selv for at utspillet var relatert til hendelsen.

– Jeg beklager overfor dem som følte seg støtt, som hadde mistet personer på Utøya. Men nå er det helseministeren som må forholde seg til den henvendelsen og besvare den, sier hun i tirsdagens NRK-artikkel.

Helsedepartementet sier at eposten er videresendt til Helsedirektoratet, som kommer med en faglig vurdering før Høie uttaler seg.

