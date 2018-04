Politiet etter skyteepisoder i Oslo: – Kommer til å pågripe flere

NTB Innenriks

Så langt har det vært minst fem skyteepisoder i løpet av april, en i en leilighet på Fjellhamar i Lørenskog, et tilfelle av skyting på åpen gate ikke langt fra Sentrum politistasjon, en skyteepisode på Holmlia, og en skyteepisode utenfor en pizzarestaurant på Vestli i Groruddalen. Søndag ble det også meldt om skudd på Stovner.

– Vi har siktelser og pågripelser i nesten samtlige saker, og kan si med sikkerhet at det her vil bli flere pågripelser, sier leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Hun understreker samtidig at til tross for at det har vært en del skytesaker hittil i år, er det foreløpig ikke tegn på at områdene øst og sør i Oslo er mer utrygge enn før.

–Vi kan ikke konkludere med at det har vært en økning over tid. Men vi har hatt mange saker i det siste, og vi gjør det vi kan nå for å forhindre ytterligere saker, og jobber for fullt i den pågående etterforskningen, sier Metlid.

Hun avviser også påstandene om at politiets innsats mot organisert kriminalitet er svekket av den omstridte nærpolitireformen.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Vi har blant annet gjort 23 beslag av skytevåpen første kvartal i år, langt mer enn vi har gjort på lang, lang tid, sier Metlid, som likevel ønsker de nye ressursene som settes inn i Oslo øst og Oslo sør velkommen.

– Vi utfordres på kapasitet, og det er svært viktig med disse ekstra ressursene som nå settes inn, sier Metlid.

(©NTB)