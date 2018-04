Miljøvernere kritiserer butikkenes papirposer

NTB Innenriks

– Disse gir et mye større miljøavtrykk, og de store undersøkelsene viser at papirposene kommer dårligere ut. Plastposene i Norge blir resirkulert, og svært få havner i naturen, sier Eyvind Danielsen, leder for Framtiden i våre hender i Kristiansand, til NRK.

Han er ikke begeistret for at flere butikker, deriblant Coop Norges filialer, tilbyr papirposer til sine kunder. Dette ved siden av plastposer, som ifølge Miljødirektoratet ikke utgjør noen stor miljøtrussel her i landet.

Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge, understreker imidlertid at hans bedrift ønsker å gi kundene valgfrihet.

– Vi synes det er «fair» å la kunden velge selv. Selv om plastposen ikke er et forsøplingsproblem i Norge, er det et kjempeproblem globalt. Symbolikk er viktig i miljøkampen, sier han til NRK.

(©NTB)