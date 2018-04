Sukkeravgift-nei fra Frp faller i smak hos NHO

NTB Innenriks

Grensehandelen har skutt i været etter at sukkeravgiften ble skrudd opp som følge av budsjettforliket mellom de fire borgerlige partiene i fjor høst.

Ansatte og tillitsvalgte fra Freia, Nidar, Ringes og Coca-Cola delte ut flygeblader i forkant av Frp-landsmøtets start fredag. Budskapet var klart: Det er ingen skam å snu.

Søndag vedtok landsmøtet som forventet en resolusjon som peker i retning av å fjerne sukkeravgiften. Oppdraget gis til stortingsgruppen.

– Det er svært positivt at landsmøtet ber partiets stortingsgruppe reversere økningene i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Han understreker at NHO forventer at regjeringen tar grep allerede når revidert nasjonalbudsjett legges fram om litt over to uker.

– De negative konsekvensene av avgiftsøkningen er betydelige og økende, sier mat- og drikke-direktøren i NHO.

Brubakk mener også at budsjettprosessen i fjor høst styrker et inntrykk av at grunnleggende rammebetingelser for næringslivet nærmest kan endres over natten.

– Det svekker viljen til å satse i Norge og gjør norske arbeidsplasser mindre trygge, sier han.

