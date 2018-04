Politiet anmoder Natteravnene til å stoppe patruljering i Oslo-bydel

NTB Innenriks

– I samråd med natteravn-sjefen i Oslo besluttet vi at det skal gjennomføres en trusselvurdering for å ivareta sikkerheten deres før vi eventuelt kan gjenoppta natteravningen på Vestli. Det er klokkeklart at dette er helt uakseptabel oppførsel, sier sjef for politiet Enhet Øst, John Roger Lund, til VG.

Fredag 20. april opplevde natteravnene å bli sjikanert av en gruppe på rundt 20 ungdommer i alder 16–23 år. Ungdommene skal ha ropt skjellsord og det skal også ha blitt kastet stein etter natteravnene. Dagen etter skjedde det samme, men da av en gruppe på 6–7 ungdommer.

Ingen i Natteravnene ble skadd.

– De er selvfølgelig preget av hendelsene, men ønsker likevel å fortsette å gjøre gatene trygge og snakke med barn, unge og voksne i lokalmiljøet, forteller Lund.

Politisjefen forteller at det er første gang politiet har anmodet patruljeringsstopp, men sier at Natteravnene på Vestli får lov til å patruljere i sentrum inntil videre om de ønsker det.

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene, bekrefter at organisasjonen har vært i møte med politiet.

– Etter en anmodning fra politiet har vi blitt enige om å vente med å sette Natteravner ut på dette området før vi har avklart situasjonen, sier han.

