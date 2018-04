Bombegruppa med sprengning etter våpenfunn i Vest-Agder

NTB Innenriks

Pågripelsene ble gjort lørdag, opplyser politiet.

– I forbindelse med ransaking ble det gjort funn hvor Agder politidistrikt har fått bistand fra bombegruppa, sier Jahn Ove Thorsen, etterforskningsleder ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt.

Søndag ble det utført kontrollerte sprenginger på stedet. Personell fra brann- og helsevesenet var rutinemessig til stede.

Begge de pågrepne er kjent for politiet fra før. Politiet ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer om saken på nåværende tidspunkt.

Fædrelandsvennen har snakket med en innbygger i Songdalen like vest for Kristiansand.

– Nå smeller det for fjerde gang her. Det er så vinduene dirrer, sa Arne Skraastad til avisa like før klokka 21 søndag kveld.

