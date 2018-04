Spesialenheten har gransket politiet i Jemtland-saken

NTB Innenriks

Enheten har kommet til at det ikke grunnlag for å slå fast at politiet har gjort noe straffbart i Jemtland-saken, men den er kritisk til at den første henvendelsen fra Janne Jemtlands nå drapssiktede ektemann ikke er loggført. Granskingen har til nå ikke vært offentlig kjent, skriver Hamar Arbeiderblad.

Den 36 år gamle småbarnsmoren Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre i Brumunddal en gang natt til fredag 29. desember. I den første henvendelsen til politiet, dagen etter forsvinningen, oppfattet politiets operatør ektemannen som rolig og behersket. Det framkommer i avhør med Spesialenheten.

Ektemannen forklarte at kona hadde vært borte siden dagen før og at han hadde ringt rundt til sykehus og venner for å høre hvor hun kunne være. Han skal også ha spurt om hun kunne være tatt hånd om av politiet.

Henvendelsen ble aldri loggført, den ble ikke oppfattet som en savnetmelding og politiet foretok seg ingenting da. Det gikk ytterligere ett døgn før mannen formelt meldte kona savnet og leteaksjon ble iverksatt.

«På bakgrunn av flere presseoppslag besluttet Spesialenheten å opprette sak mot ansatte ved Innlandet politidistrikt for mulig grovt uaktsom tjenestefeil ved ikke å iverksette leteaksjon etter en kvinne som var forsvunnet» står det i Spesialenhetens logg. Konklusjonen er likevel at det ikke ar forekommet noe straffbart.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt har ikke besvart HAs henvendelser.

