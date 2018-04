Sp kritisk til ambulansefly-anbud – ber helseforetaket bryte kontrakten

NTB Innenriks

– Dette er helseminister Bent Høies (H) ansvar, han kan ikke gjemme seg bak helseforetaket. Det er han som står øverst ansvarlig for landets ambulanseberedskap. Jeg opplever det som skjer nå, som en krisesituasjon, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet til NTB.

Hun er rystet over den dramatiske situasjonen som oppsto i luftambulansetjenesten idet anbudsvinneren, Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), brøt forhandlingene med dagens ambulanseflygere om en kollektiv overgangsordning. Natt til lørdag sto samtlige ambulansefly på bakken, fordi flygerne erklærte seg uskikket til å fly.

Det var Luftambulansetjenesten HF som utlyste anbudet og som er BSAAs kontraktsmotpart. I utlysningen var det et vilkår at overtakelsen ikke skulle anses som en virksomhetsoverdragelse. Dermed er ikke BSAA forpliktet til å ta med seg dagens piloter med lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er en forsømmelse at det ikke er tatt med i vilkårene at pilotene skal følge med i en overtakelse. Hvis det er for sent å stanse prosessen, så kan jeg ikke skjønne at denne situasjonen kan løses på noen annen måte enn at helseforetaket bryter kontrakten, sier hun.

