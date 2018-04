Solberg hilste til et Frp i «panikkalderen"

NTB Innenriks

I sin hilsningstale til Frp-landsmøtet beskrev hun partiet som en attpåklatt på borgerlig side.

– Vi har funnet en god plattform for samarbeid, men dere er kanskje litt mer utålmodige enn oss. Å være 134 år gir kanskje grunnlag for litt saktmodighet og ettertanke. 45-åringer er jo litt i panikkalderen, sa Solberg med henvisning til de to partiene stiftelsesdatoer.

Solberg roste samarbeidet med Frp og trakk særlig fram innsatsen til partileder Siv Jensen. Statsministeren tonet ned kulturforskjellene som mange mener å observere mellom Høyre og Frp, men hun erkjente også at tidene har forandret seg.

– Du vet at noe har skjedd i norsk politikk når finansministeren fra Frp kommer til Høyres landsmøte for å advare mot å bruke for mye penger, sa Solberg. Hun avsluttet talen med en oppfordring i samme gate:

– Finn gode løsninger, som ikke er for dyre, formanet statsministeren.

