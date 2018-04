Ambulansefly måtte leies fra Sverige – helseministeren ser alvorlig på konflikten

NTB Innenriks

Lørdag sto to av åtte ambulansefly sto på bakken – på andre døgnet – fordi flygerne som skulle hatt tjeneste, har meldt seg uskikket til å fly, altså «not fit for flight». Situasjonen var så alvorlig at Luftambulansetjenesten så seg nødt til å leie inn et fly fra Sverige for å få utført et viktig oppdrag, opplyser helseforetaket.

– I natt har vi stått helt uten ambulanseflyberedskap, og det er ikke akseptabelt. Flyene er særlig viktig når pasienter har behov for rask transport over store avstander, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

Hastemøte i Bodø

Etter at hastemøte mellom foretaket, som er oppdragsgiver, og Lufttransport, som er leverandør, lørdag vil ytterligere innleie av fly og personell bli vurdert fortløpende. Det knytter seg noe spenning til om kvelds- og nattskiftet, som begynner klokka 18, vil melde seg skikket til å fly. I så fall er beredskapen på full kapasitet.

Lørdag står flyene i Ålesund og Tromsø på bakken inntil videre, mens basene i Kirkenes, Alta, Brønnøysund, Gardermoen og Bodø var tilbake i full beredskap.

– Det er ikke uvanlig at et eller flere fly er ute i en periode på grunn av teknisk feil aller andre uforutsette ting, så nå begynner dette å normalisere seg, sier kommunikasjonssjef Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten til NTB.

Universitetssykehuset i Nord-Norge orienterer om situasjonen på en pressekonferanse i Tromsø klokka 13.

Høie: – Alvorlig

Fredag måtte alle fly settes på bakken etter at forhandlingene mellom Flygerforbundet og selskapet som skal fly for Luftambulansetjenesten fra neste sommer, strandet. Usikkerheten som oppsto etter forhandlingsbruddet, førte til tvil om pilotene som var omfattet av forhandlingene, var skikket til å fly.

– Jeg ser alvorlig på at alle ambulanseflyene ble satt på bakken fredag kveld. Jeg er blitt informert om at flygerne følte seg uskikket til å fly fredag kveld, men at seks av åtte fly er i beredskap lørdag. Luftambulansetjenesten HF har satt i verk tiltak for at beredskapen skal være god, og de følger situasjonen tett utover dagen, sier helseminister Bent Høie til NTB.

Etter to måneder med forhandlinger var Flygerforbundet villig til å akseptere det fremforhandlede avtaleutkastet. Likevel valgte Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) – som skal fly ambulansefly fra og med juli neste sommer – å bryte forhandlingene.

Roper på statsråden

Det er helseforetakene og i ytterste konsekvens statsråden som er ansvarlig for at ambulanseberedskapen er god nok og innenfor forsvarlighetskravet. Carlsen ber Bent Høie bidra til en løsning, og får full ryggdekning fra LO sentralt.

– Her ligger ansvaret hos helseminister Bent Høie. Han kan ikke se på at en livsviktig tjeneste for Distrikts-Norge blir satt i spill. Situasjonen er fullstendig uholdbar, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Men det er lite som tyder på at Høie vil involvere seg.

– Det er Luftambulansetjenesten som har det overordnede ansvaret for luftambulanse i Norge og som også har ansvar for anbudsprosessen om ny driftsavtale for ambulanseflytjenesten fra 2019, påpeker statsråden.

Avtaleutkastet som ble forkastet, stilte opp betingelsene for lønns- og arbeidsvilkår for flygerne og etablerte en kollektiv overgangsordning for dagens flygere.

