Vipps får ja til fusjon med BankID og BankAxept

For at fusjonen skal godkjennes må nemlig BankID og BankAxept gjøres tilgjengelig for konkurrerende betalingsløsninger.

– Markedet for betalingsløsninger er i sterk utvikling. Tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for at konkurrerende betalingsløsninger skal ha mulighet til å konkurrere effektivt mot det fusjonerte selskapet, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.

Tilsynet varslet den 20. februar at fusjonen måtte vurderes fordi den kunne begrense konkurrerende betalingsløsningers muligheter til å konkurrere effektivt i markedet. Nå har partene kommet med et tilbud om såkalt avhjelpende tiltak som imøtekommer bekymringene. Dermed kan Konkurransetilsynet gi grønt lys.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med de fusjonerende selskapene vært tydelig på at tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for å legge til rette for effektiv konkurranse om å tilby norske forbrukere gode og rimelige betalingsløsninger, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Dette er vilkårene som nå er oppfylt:

* Forpliktelse til å tilby BankID til konkurrerende betalingsløsninger på ikke-diskriminerende vilkår.

* Forpliktelse til å tilby nødvendige tjenester for utstedelse av virtuelle BankAxept-kort til konkurrerende betalingsløsninger på ikke-diskriminerende vilkår.

• Forpliktelse til å tilby BankAxept også som separat tjeneste.

* Vedtaket gjelder i 3 år med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.

