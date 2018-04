Stabil arbeidsledighet i april

NTB Innenriks

Det viser sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak falt med 200 personer den siste måneden.

– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av april var det registrert 66.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 11.400 sammenlignet med april i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent det siste året.

Vel halvparten, 55 prosent, av de helt ledige fikk dagpenger i april

Det siste året har ledigheten falt i alle fylker. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, fulgt av Vest-Agder med 24 prosent.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg fortsatt på et lavt nivå. I april var det i gjennomsnitt 820 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos Nav hver virkedag, det samme antallet som i mars.

