Senterpartiet holder stand – ny bunnotering for Ap

På Ipsos' aprilmåling for Dagbladet, gjennomført denne uken, øker Senterpartiet oppslutningen til 11,9 prosent. Det er 1,7 prosentpoeng mer enn i mars og 2,2 prosentpoeng høyere enn i februar.

Samtidig havner Arbeiderpartiet på en ny bunnotering med 23,2 prosent, et fall på et halvt prosentpoeng siden mars, men 4,2 prosentpoeng dårligere enn ved stortingsvalget for sju måneder siden.

SV faller fra 6,6 til 6 prosent. Rødt får en oppslutning på 4,7 prosent og er dermed over sperregrensen for første gang på Ipsos-målingene. Det ville gitt partiet åtte stortingsrepresentanter, men siden KrF og Venstre også er over sperregrensen er det fortsatt borgerlig flertall på Stortinget med 88 mot 81.

Den eneste signifikante endringen på målingen er Frp som faller fra 20,8 prosent i mars til 16 prosent i april.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Høyre 24,9 (+1,0), KrF 4,4 (+ 0,6), Venstre 4 (+ 0,8) og MDG 3,0 (+ 0,6).

Målingen er basert på 941 intervjuer i tidsrommet 23.–25. april. Feilmarginen på målingen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

