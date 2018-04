Listhaug takket Jensen for støtten i en «turbulent tid»

NTB Innenriks

I et drøyt halvminutt klappet landsmøtet for Listhaug, som valgte å gå av som justisminister for noe over en måned siden.

– Vi har lagt bak oss en turbulent tid, kanskje spesielt for meg. Tusen takk for støtten! Den omtanken og støtten som jeg og min familie opplevde, var helt fantastisk, sa Listhaug.

Takket Jensen

Hun trakk spesielt fram støtten fra partifeller i hjemfylket Møre og Romsdal og fra partileder Siv Jensen.

– Takk til Siv, som sto last og brast med meg. Hun og resten av regjeringsapparatet vårt var rede til å gå ut av regjering da dette sto på, sa Listhaug.

Hun la til at det var flere grunner til at det ikke var aktuelt for henne å la det gå så langt.

– Selvsagt skal Frp styre Norge. Andre partier skal ikke bestemme hva jeg skal si eller ikke si. Og Jonas Gahr Støre skal aldri bli statsminister i Norge! sa Listhaug til ny, stor applaus fra landsmøtedelegatene.

«Rødgrønn suppegjeng»

Listhaug slo i innlegget fast at hun tror alt skjer av en grunn.

– Jeg har fått et nytt liv, et bedre liv, med tid til mann og barn, sa hun.

Eksstatsråden er nå eldrepolitiker på Stortinget sammen med partifellen Bård Hoksrud, som hun beskriver som en «siamesisk tvilling». Hun varsler at hun framover vil bruke mye tid på å reise rundt i landet.

– Nå skal jeg prioritere grasrota og være med å bygge organisasjonen. Dere stilte opp for meg, nå skal jeg stille opp for dere, sa Listhaug – før hun på nytt rettet et angrep mot Ap og dets allierte.

– Vi har et lokalvalg å vinne om et år. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få byttet ut den rødgrønne suppegjengen som styrer altfor mange kommuner i dette landet.

(©NTB)