LO-samarbeid er vanskelig, mener Jensen

Invitasjonen kom under Jensens åpningstale til Frps landsmøte som åpnet på Gardermoen fredag ettermiddag.

Jensen inviterer LO til et tettere samarbeid, men muligens ikke det LO som er LO i dag.

– Det er vanskelig å samarbeide med en organisasjon som aktivt støtter opp under et annet politisk parti og fôrer Arbeiderpartiet med ressurser og valgkamppenger, sa hun.

Frp-lederen mener det er vanskelig å være organisert dersom man heier på Frp.

– Jeg forstår godt arbeidsfolk som ikke melder seg inn i en fagforening når de vet at kontingenten deres går til et parti de aldri ville funnet på å stemme på. Toppene i fagforeningene gjør det vanskeligere å være organisert, når du samtidig tvinges til å støtte et parti du er sterkt imot, sa hun.

