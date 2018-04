Kraftig vekst i netthandelen i 2017

NTB Innenriks

I gjennomsnitt handlet dermed hver nordmann varer for over 4.000 kroner i norske nettbutikker i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er særlig salg av elektriske artikler og såkalt spesialisert vareutvalg som bidrar til den klare veksten i netthandelen.

Totalt sto norske nettbutikker for i overkant av 4 prosent av den totale detaljhandelen i fjor.

Det ble i alt solgt detaljhandelsvarer for 488 milliarder kroner i fjor, en vekst på 2,5 prosent fra 2016.

Den største omsetningen per innbygger finner vi i Ullensaker i Akershus der det i snitt ble handlet for 216.392 kroner per innbygger. Snillfjord i Trøndelag ligger helt på bunn, med en omsetning på mindre enn 10.000 kroner per innbygger.

Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer hadde en omsetning på nesten 259 milliarder kroner i fjor, drøyt 5 prosent mer enn året før. Samtidig omsatte engroshandelsbedriftene for 929 milliarder kroner, vel 4 prosent mer enn i 2016.

