Jensen hardt ut mot Støre – skryter av Listhaug

Frp-lederen hevder at en «feig innvandringspolitikk» er en av de viktigste årsakene til at Arbeiderpartiet tapte stortingsvalget i fjor høst.

Partileder Støre ble ikke levnet mye ære i Jensens åpningstale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag:

– Vi ser en svak leder for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker, lød Jensens beskrivelse.

– Den ene dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken. Men så stikker han halen mellom beina når han møtes med store reaksjoner internt, der flere lokallag tvert imot vedtar at de ønsker stor økning i innvandringen, fortsatte hun.

Derimot fikk Sylvi Listhaug ros for jobben hun gjorde i regjering. Den er ifølge Jensen utført på en «strålende måte».

Ap har på sin side bidratt til at en viktig debatt har sporet av – mener Jensen.

– Det er ikke hatprat å ønske streng innvandringspolitikk eller å kreve at innvandrere må lære seg norsk og tilpasse seg det norske samfunnet, sa Frp-lederen.

Jensen gikk også til angrep mot de hun mener er norske på papiret, men «ikke i hjertet». Det handlet om æresbegrepet, og begrensninger på kvinners frihet.

– Vi har alle lest om innvandrerjenter som blir beskyld for å ødelegge familiens ære, om de kysser en gutt fra feil familie eller feil opprinnelse. Eller oppfører seg for vestlig. Slike foreldre har ikke forstått noen verdens ting, sa Jensen, og la til at det er «uakseptabelt» når innvandrerfamilier forsøker å kontrollere hvem jentene er sammen med.

