NTB Innenriks

Kanalen melder også at en stor ispropp ved Koppang løsnet torsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet at det er stor sannsynlighet for store vårflommer i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms, men opplyste tidligere denne uka at faren har minket noe i Sør-Norge.

