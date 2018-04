Frp-leder Siv Jensen lover 700 nye sykehjemsplasser og tilskudd til kokker på sykehjem

NTB Innenriks

– Om en uke, når regjeringen legger fram reformen «Leve hele livet» vil vi starte jobben med å få den gode lukten av middag tilbake på sykehjemmet, sa Jensen i fredagens landsmøtetale.

– Det at eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, lukter godt og smaker godt, det var en av de viktigste sakene vi snakket om i valgkampen, fortsatte hun.

Da hadde hun like før sluppet nyheten om at regjeringen setter av penger til 700 nye sykehjemsplasser i revidert nasjonalbudsjett.

– Det betyr at Fremskrittspartiet i regjering har gitt tilskudd til over 13.000 sykehjemsplasser, sa Jensen.

Kokker og kjøkken

Debatten om servering av varm mat til landets skoleelever har pågått i mange år. Nå tar Frp altså nye skritt i debatten om matserveringen på landets sykehjem: Løftet er å gjeninnføre lokalkjøkken ved alle sykehjem og ansette egne kokker.

– Vi vil lage et nytt tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem, sa Jensen. Hun varsler en ny tilskuddsordning til bygging av egne kjøkken på sykehjem og midler til å ansette kokker.

– Fremskrittspartiet vil sikre at eldre både får oppleve, lukte og smake hjemmelaget mat, sa Frp-lederen.

Fortjener bedre

Landets første eldreminister, Frps Åse Michaelsen, gleder seg over løftene som regjeringspartiet hun representerer, nå kommer med.

– Eldre fortjener sunn, god og hjemmelaget mat. Derfor er jeg glad for at vi nå starter jobben med å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene, sier hun.

Spørsmålet om hvor mye reformen vil koste og hva slags rekruttering av kokker som det vil være behov for, er ennå uavklart. Michaelsen gleder seg også over friske midler til nye sykehjemsplasser.

– Det har gått for tregt for lenge. For få fart på byggingen tar nå staten minst halve regningen, og vi har bevilget mer penger hvert eneste år siden Frp kom i regjering, sier hun.

Valgfrihet

I landsmøtetalen slo Jensen fast at eldre skal få leve det livet de ønsker, uavhengig av om de bor hjemme eller på sykehjem.

– Å bli gammel er noe man skal kunne glede seg til, sa Frp-lederen.

– Det er dagens eldre som har bygget dette landet. At mange av dem lever mye lenger er ikke en grå tsunami over velferdssamfunnet. Det er en ressurs, tilføyde hun.

Ved siden av kokker på sykehjem og flere plasser varsler Frp-lederen at hjemmetjenestene skal styrkes.

– Det handler blant annet om god bruk av velferdsteknologi, og at de eldre får skreddersydd hjelp og støtte som gjør det mulig å mestre hverdagen, sa hun.

