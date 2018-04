Elden: Meningsløst å anmelde Sp-sexmelding nå

NTB Innenriks

Onsdag gikk partiledelsen til anmeldelse av saken etter at avsenderen ikke hadde meldt seg. Elden sier til TV 2 at en eventuell overtredelse av straffelovens paragraf 298 er blitt foreldet mens saken har ligget på Senterpartiets bord.

– Det er da nokså meningsløst å anmelde det nå, og lite trolig at politiet vil gjøre noe med saken. Den ble foreldet som seksuallovbrudd 2 år etter at meldingen ble sendt, sier Elden.

Tekstmeldingen ble sendt til Navarsete under en hyttetur med ti deltakere i Storlien i Sverige i februar 2016.

– Om det generelt kan tolkes som hensynsløs atferd er juridisk tvilsomt, og uten anmeldelse fra fornærmede i saken er det lite trolig at det allmenne hensyn krever påtale etter straffeprosessloven § 62a for et slikt forhold som er begått i Sverige for mer enn to år siden, sier Elden til TV-kanalen.

(©NTB)