DNB setter markedsføringen av nødnummer for dyr på pause

NTB Innenriks

– DNB spiller på frykt og forsøker å så tvil om hva slags hjelp dyr i Norge får kun for å selge forsikringer. Banken bryter ned et lovfestet system som fungerer, sa president Torill Moseng på foreningens nettsider forrige uke.

Etter et møte mellom partene har DNB nå gitt Veterinærforeningen beskjed om at både markedsføringen og ytterligere kommunikasjon av det etablerte nødnummeret stanses inntil videre.

– Veterinærforeningen mener at kampanjen demonstrerer manglende kunnskap om den eksisterende lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr. Den lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr må være hjørnesteinen i et eventuelt felles nødnummer for dyr, fastslår foreningen i en pressemelding.

– Veterinærforeningen ser at et felles nødnummer kan være nyttig, men dette må knyttes til den lovfestede kommunale vakten. Et kommersielt selskap kan ikke overta en lovpålagt offentlig oppgave, heter det videre.

DNB Forsikring har startet en kampanje for å få etablert 114 som nødnummer man kan ringe om man har et skadd dyr. Samtidig har forsikringsselskapet, som også selger dyreforsikringer, opprettet et midlertidig, åttesifret telefonnummer man kan ringe for å bli satt over til nærmeste veterinær med akuttvakt.

Blant dem som har reagert på kampanjen, er stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Han har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han syns det er ønskelig at selskaper der staten er eier, engasjerer seg i «generelle politiske saker». Etablering av et nytt nødnummer krever både et vedtak og bevilgninger, påpeker han i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Røe Isaksen har imidlertid svart at selskapene selv må vurdere hva det er naturlig å engasjere seg i og hvordan.

Veterinærforeningen fastslår blant annet at det er urealistisk at norske myndigheter vil tillate at 114 benyttes til en nasjonal nødtelefon for dyr. Nummeret er sperret fordi det er risiko for feiloppringing til nødetatene.

(©NTB)