Psykologistudenter saksøker staten

I 2016 besluttet Helsedirektoratet at studentene ikke oppfyller krav til autorisasjon i Norge. I februar i år bestemte helseminister Bent Høie at de som hadde begynt på mastergrad før 2016 likevel skulle få autorisasjon. 84 studenter som var på et lavere nivå, får ikke denne muligheten, og det er bakgrunnen for søksmålet som over 200 studenter nå står bak.

Nå har studentene samlet inn 1,2 millioner kroner til et søksmål, skriver Dagbladet.

– Det er synd at det har gått så langt, men saken har fått store konsekvenser for de berørte. En eventuell dom i vår favør vil gi rettferdighet til de som har måtte streve med denne saken i to år nå, sier Inger-Lise Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet og tidligere student ved ELTE-universitetet, til NRK om søksmålet.

Studentenes advokat, Per Andreas Bjørgan, mener at Norge etter EØS-reglene er forpliktet til å anerkjenne relevant kompetanse opparbeidet i andre land. Helsedirektoratet mener på sin side at regelverket ikke gjelder i dette tilfellet, grunnet ulik regulering av yrke og utdanning.

Statssekretær for helseminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, kommenterer følgende overfor NRK:

– Fra tid til annen blir staten ved Helse- og omsorgsdepartementet saksøkt. Jeg ser ingen grunn til å kommentere et søksmål som eventuelt kan komme.

