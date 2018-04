Norwegian i førersetet da Oslo Børs satte ny rekord

NTB Innenriks

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk torsdag opp med 2,66 prosent og endte på 863,02 poeng. Dermed er ukens tredje børsrekord et faktum.

Norwegian ble dagens soleklare børsvinner, med en økning i aksjeverdien på 17,46 prosent. Ved børsslutt ble aksjen handlet for 310 kroner, som er det høyeste siden september i 2016.

Flyselskapet la torsdag fram resultatet for første kvartal i år. Bruttoresultatet endte på minus 1,89 milliarder, 41 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det dårlige resultatet var likevel ventet, og kursen ble derfor trukket opp blant annet av opplysninger fra kvartalsrapporten om at Norwegian har fått flere henvendelser fra potensielle kjøpere etter at det ble kjent at International Airlines Group vurderer å legge inn bud.

Også Petroleum Geo-Services, Sparebank 1 SR-Bank og DNB hadde en god dag på børsen med oppgang på henholdsvis 13,84, 7,70, og 7,09 prosent.

Dagens taper ble sportskjeden XXL med en nedgang på 4,69 prosent.

De toneangivende Europa-børsene hadde torsdag mindre endringer. Frankfurt-børsen DAX 30 gikk opp med 0,53 prosent, London-børsen FTSE 100 gikk opp med 0,39 prosent, mens Paris-børsen CAC 40 gikk opp med 0,77 prosent.

Nordsjøolje ble i 17-tiden torsdag ettermiddag handlet for 74,71 dollar fatet, en oppgang på 0,90 prosent.

