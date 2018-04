Mobileieren vurderer å anmelde etter Navarsete-meldingen

NTB Innenriks

Det var fra Søbergs telefon trakasseringsmeldingen ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete under hytteturen på Storlien i 2016.

Senterpartiet har nå politianmeldt meldingen som ble sendt til Navarsete. Få, inkludert mottaker Navarsete, tror det var Søberg som sendte meldingen selv. Men også de ni andre turdeltakerne nekter for å ha sendt meldingen.

«Eg tek oversendinga av saka til politiet til vitande. Ellers har eg søkt juridiske råd vedrørende mogleg melding til politiet av identitetstjuveri», skriver Søberg i en tekstmelding til Adresseavisen.

Han skriver videre at han også har diskutert med en advokat en eventuell reaksjon på offentliggjøringen av meldingen med bilde av ham selv og en av døtrene hans.

«Inntil vidare ynskjer eg å venta og sjå», skriver Søberg.

Denne uken trakk Ola Borten Moe seg midlertidig fra vervet som nestleder i partiet. Det var han og hans venner som var i hytta på Storlien.

– Trist, er alt Borten Moe ville si torsdag formiddag da avisa ba om en kommentar til at ingen av vennene hans ville ta ansvar for meldingen – og at Senterpartiet derfor valgte å gå til politiet.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp), som også var med på turen, skriver følgende i en tekstmelding til avisa:

– Som uskyldig rammet i denne saken så ønsker jeg mest av alt at den blir avklart. Sånn sett er vel jeg inhabil til å vurdere om det er riktig å bruke knappe politiressurser på den.

