Flere henvendelser til Norwegian etter IAGs aksjekjøp

Styret i Norwegian har etablert en styringsgruppe, samt engasjert finansielle og juridiske rådgivere, for å håndtere relevante henvendelser og ivareta alle aksjonærenes interesser, opplyser selskapet i forbindelse med resultatfremleggelsen torsdag morgen.

Norwegian-aksjen steg kraftig på Oslo Børs etter at det tidligere i april ble kjent at IAG, som blant annet eier British Airways, hadde kjøpt seg opp i selskapet. IAG skal ha bedt banken JP Morgan om hjelp til å finne finansiering til et mulig Norwegian-bud.

