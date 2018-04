Valp har vandret ut av ulvesonen

NTB Innenriks

Foreløpig oppholder ulven seg i et område hvor det tidligere har vært revirmarkerende ulv uten at det har forekommet skade på beitedyr, opplyser Miljødirektoratet.

– Vi vet lite om hvor denne eller andre ungulver kommer til å vandre. Vi har høy beredskap for å følge alle streifulvers bevegelser inn mot beitesesongen, sier direktør Ellen Hambro i direktoratet.

Ulvens bevegelser er synlige i kartløsningen, som nå er åpnet for publikum. Hensikten med kartet er å gi forvaltning og eiere av beitedyr mulighet til å følge med om en merket ulv er på vei inn i et område utenfor ulvesonen hvor det beiter sau eller tamrein. Til sammen 27 ulver er blitt radiomerket av Miljødirektoratet de siste to årene etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Når ungulver drar ut på vandring for å opprette egne territorier, kan de vandre over lange avstander på kort tid og dukke opp i områder utenfor ulvesonen, ifølge Miljødirektoratet.

– Disse ungulvene kan virke uredde da de gjerne eksponerer seg mer enn stasjonære, voksne ulver. Dette er normal, ungdommelig nysgjerrighet, unge ulver på søken etter eget territorium og en partner, sier direktør Hambro.

