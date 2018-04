Svak dag på Oslo Børs

NTB Innenriks

Statoil og DNB, torsdagens to mest omsatte selskaper, bidro begge til nedgangen.

Der DNB hadde et kursfall på 3,74 prosent, sank Statoil med 2,89 prosent. Børsfallet kommer etter at selskapet la fram resultat for første kvartal og at det ble kjent at Statoil risikerer en skattesmell på fire milliarder kroner.

Telenor hadde på sin side en oppgang på 3,33 prosent og var onsdagens tredje mest omsatte selskap.

Storebrand, det fjerde mest omsatte selskapet, hadde en oppgang på 4,06 prosent. Også Storebrand presenterte resultat onsdag.

Dagens store vinner var imidlertid seismikkselskapet SeaBird Exploration, som steg med hele 18,33 prosent.

På motsatt ende av børsens lister er Asetek. Teknologileverandøren gikk 15,40 prosent ned, mens sportsbutikkjeden XXL sank 14,58 prosent etter å ha levert et kvartalsresultat på minus 9 millioner kroner etter skatt, ifølge Hegnar.no.

Nedgangen på Oslo Børs kommer på en dag med røde tall på de store børsene i Europa.

Dow Jones falt med 1,74 prosent. Samtidig falt DAX 30 i Frankfurt med 1,02, mens London-børsen FTSE 100 ved stengetid hadde en nedgang på 0,62.

Prisen for norsk råolje lå på 73,62 kroner per fat da Oslo Børs stengte. Dette etter en nedgang på 0,30 prosent. Amerikansk lettolje gikk for 67,80 kroner.

(©NTB)