Orkla gikk inn i 2018 med et svakere første kvartal

Ifølge Hegnar.no forventet analytikerne et resultat før skatt på 1.052 millioner kroner. Etter et kvarters handel hadde aksjen falt 6 kroner på Oslo Børs.

I forbindelse med onsdagens presentasjon av kvartalsrapporten sier konsernsjef Peter A. Ruzicka at det er flere forhold som førte til at kvartalet endte under forventning.

– Påskens plassering bidro til færre salgsdager i de skandinaviske landene, en kald vinter bidro til svakere salg av iskremingredienser og malerverktøy, samt at bortfall av distribusjonsavtalen i Orkla Confectionery & Snacks (Wrigley) har hatt en negativ påvirkning på resultatet, uttaler han.

Driftsresultatet ble 870 millioner kroner, mot 813 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 954 millioner kroner. Driftsinntektene endte på 9.7 milliarder kroner, mot 9,1 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Orklas merkevarevirksomhet hadde en omsetning på 9,5 milliarder kroner. Det utgjør en omsetningsvekst på 7,5 prosent, mens den organiske veksten var på 0,1 prosent.

Resultat fra tilknyttede selskaper endte på 86 millioner kroner, mot 173 millioner kroner i fjorårets første kvartal. Meget svake markeder for skipsbygging, samt kraftig økning i råvarepriser påvirket Jotun negativt.

