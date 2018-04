Mindre sannsynlighet for vårflom i Sør-Norge

NTB Innenriks

Det har vært en del snøsmelting i fjellområdene i Sør-Norge den siste uken. Det har ført til forsiktig optimisme hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Sannsynligheten for stor vårflom i de store vassdragene på Østlandet, sør i Trøndelag og i indre strøk av Møre og Romsdal har avtatt noe som følge av snøsmeltingen. Det er imidlertid opptil 40 prosent sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, sier hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen i NVE i en pressemelding.

Vassdrag

NVE bekymrer seg spesielt for de store vassdragene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge, samt indre strøk av Møre og Romsdal. På Vestlandet er det også mer snø enn normalt, men vassdragene i dette området er mindre utsatt for vårflom. Her kommer flommen gjerne om høsten, noe som også gjelder for Sørlandet.

I Finnmark og Nord-Troms er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom. Dette gjelder spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk.

– Det har vært mye snøsmelting, spesielt i lavlandet i store deler av landet de siste to ukene, og det er flomvannføring i mange mindre elver som drenerer områder som ligger under 600–800 meter over havet, sier Engen.

Synkende

Vannføringen er imidlertid synkende i disse elvene nå på grunn av en kombinasjon av litt lavere temperatur og at deler av nedbørfeltene til disse elvene er blitt fri for snø. Det er likevel en del snø igjen i mange steder, og vannføringen ventes derfor å holde seg relativt høy framover, melder NVE.

I en undersøkelse foretatt på oppdrag fra forsikringsselskapet If sier drøye 20 prosent at de tror at kommunen deres ikke er godt nok forberedt på flom. Skepsisen er størst i kommuner som har vært utsatt for flom tidligere, som i Hedmark og Oppland og på Sørlandet.

