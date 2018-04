Mann siktet for drapsforsøk etter skyting på Holmlia

NTB Innenriks

Den siktede er en ung mann som politiet kjenner til fra tidligere, melder TV 2.

– Akkurat nå pågår det et søk etter en navngitt person, som vi har siktet for drapsforsøk, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til TV-kanalen onsdag kveld.

En 18 år gammel mann ble skutt i beinet rett utenfor Holmlia senter ved 16-tiden tirsdag ettermiddag.

18-åringen har ikke livstruende skader, forteller Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker, til NTB onsdag ettermiddag.

Politiet forsøkte å avhøre 18-åringen natt til onsdag og onsdag ettermiddag, men lyktes ikke. Det skal gjøres et nytt forsøk torsdag.

En politibuss er på plass på Holmlia, og Solem oppfordrer folk som kan ha informasjon om saken til å ta kontakt.

– Det kan være en liten bit av informasjon som vi mangler, sier seksjonslederen.

Det er også et psykososialt team på plass på det lokale biblioteket dersom noen skulle ha behov for å snakke om det som har skjedd.

