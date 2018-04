Jensens reduserte inflasjonsmål parkert av Stortinget

NTB Innenriks

Nyheten ble formidlet av VG få minutter før finansminister Siv Jensen (Frp) skulle holde sin pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte.

– Jeg må be om litt tid før jeg kan kommentere dette, sier Jensen på spørsmål fra NTB om en kommentar til at stortingsflertallet vender tommelen ned for å senke inflasjonsmålet.

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at Stortinget vanligvis følger regjeringen i en slik sak, fordi man velger å stole på at det ligger sterke faglige begrunnelser bak.

– Men etter hvert som vi jobbet med saken, fikk vi mange faglige innspill som anbefalte at inflasjonsmålet ikke bør reduseres fra 2,5 til 2 prosent, blant annet av hensyn til sysselsettingen, sier han.

Er innført

I tillegg til KrF sier både Ap, SV, Sp, Rødt og De Grønne nei til forskriftsendringen. Dermed sa finanskomiteen på Stortinget tirsdag kveld nei til endringen som regjeringen allerede har innført.

– Forskriftsendringen er gjort, men vi forventer at finansministeren lytter til flertallet i Stortinget, sier Ropstad.

Dagens praksis

Det var i begynnelsen av mars at finansminister Siv Jensen (Frp) opplyste at forskriften skal moderniseres i tråd med det som er dagens praksis i pengepolitikken. Et mål for prisstigningen på 2 prosent er på samme nivå som de fleste land vi kan sammenligne oss med, forklarte Jensen overfor NTB.

Hun presiserte imidlertid at det ikke er noen direkte kobling mellom målet og Norges Banks rentesetting.

– Bankens vurdering av rentesettingen har å gjøre med konjunkturutviklingen i norsk økonomi. Vi har lenge visst at vi ville komme inn i en periode med mer normale renter, sa hun.

Oljestyrt

Da inflasjonsmålet på 2,5 prosent ble innført i 2001, sto norsk økonomi foran en periode med innfasing av betydelige oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at målet den gangen ble satt litt høyere enn i andre land.

I regjeringens oppdaterte forskrift heter det at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting, samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.