Frp-talsmann: Blåser i om bønnerop-forbud bryter menneskerettighetene

NTB Innenriks

– Jeg blåser i hva menneskerettsbestemmelser sier i denne saken. Jeg er opptatt av at folk skal ha fred og ro i sine nærmiljøer, og det betyr å ikke bli forstyrret med bønnerop. Finnes det motstridende bestemmelser i menneskerettskonvensjonen, så bryr jeg meg rett og slett ikke om det, for det blir for dumt, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til Vårt Land.

Bakgrunnen er et forslag om forbud som legges fram på partiets landsmøte i helgen. Sist gang Frp foreslo noe slikt, konkluderte Justisdepartementet med at et generelt lovforbud mot bønnerop antakelig er i strid med religionsfriheten slik den er beskrevet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Så vidt Vårt Land kjenner til er det i dag ingen norske moskeer som praktiserer bønnerop i offentligheten. Likevel mener Helgheim et forbud er på sin plass.

– Vi må få lagt ballen død først som sist. Bønnerop er noe folk flest ikke vil ha. Det har vi sett på debatten som har blusset opp når norske kommuner har gitt slike tillatelser tidligere. Det er til stor sjenanse og irritasjon for naboer som blir berørt sier Helgheim.

(©NTB)