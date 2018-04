Telenor fikk to millioner nye kunder og tjente mer

NTB Innenriks

Driftsinntektene etter årets tre første måneder gikk imidlertid ned og endte på 27,1 milliarder kroner, mot 27,6 milliarder kroner etter samme kvartal i fjor. Det er en økning på nærmere 2 prosent.

Det justerte driftsresultatet (EBITDA) økte fra 10,5 milliarder kroner i fjor til 11,3 milliarder kroner i 2018. Driftsresultatet (EBIT) var på 5,80 milliarder kroner, mot 5,65 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

– Fornøyd med starten

– Jeg er fornøyd med starten på året, og hvordan vi fortsetter å vokse og fornye oss. Vi fikk 2 millioner nye kunder i første kvartal, og abonnements- og trafikkinntektene økte med 1 prosent, sier konsernsjef Sigve Brekke i en kommentar til tallene.

Driftskostnadene gikk ned med 0,8 milliarder kroner, noe Brekke konstaterer skyldes Telenors arbeid med effektivitetsforbedringer.

Selv om Brekke er fornøyd med økningen i nye kunder viser kvartalstallene at økningen i antall mobilabonnenter har gått kraftig ned. Etter første kvartal i 2017 hadde Telenor fått 2,4 millioner nye mobilabonnenter, mens for samme periode i år har antall nye abonnenter sunket til 1,7 millioner.

– Flatet ut

Etter første kvartal i fjor var det totale antall mobilabonnenter 162,3 millioner. Dette økte gradvis gjennom fjoråret, slik at det totale antallet etter årets tre første måneder nå er oppe i 170,1 millioner. Men økningen i antallet har altså flatet ut.

Hovedmengden av nye mobilabonnenter kommer fra Bangladesh og Pakistan, mens Telenor har mistet over 1 million abonnenter i Thailand og Myanmar. Brekke forventer imidlertid en god utvikling også på dette området.

– Videreutvikling

– I løpet av første kvartal tok vi viktige skritt for å videreutvikle Telenor. Vi kunngjorde salget av våre mobilvirksomheter i Sentral- og Øst-Europa, noe som gjør at vi kan fokusere på utvikling av virksomhetene i Skandinavia og Asia. Vi styrket også vår digitale posisjon ved å inngå et strategisk samarbeid for å videreutvikle våre finansielle tjenester i Pakistan, sier Brekke.

Han peker også på at Telenor mandag signerte en ny kontrakt i Thailand.

– Totalt sett var dette enda et solid kvartal og vi fortsetter den målbevisste utførelsen av strategien vår, sier Sigve Brekke.

Telenors aksjonærer tør også være fornøyde med det første kvartalet. Med et nettoresultat til aksjonærer på nesten 5 milliarder kroner tilsvarer dette 3,35 kroner i utbytte per aksje.

