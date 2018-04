Stortinget går for en mer ansvarlig spillpolitikk

NTB Innenriks

Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet har gått sammen om åtte konkrete tiltak som de mener vil redusere faren for spillavhengighet. Forslaget fikk flertall i familie- og kulturkomiteen på Stortinget tirsdag. Formelt blir tiltakene først vedtatt av Stortinget 7. mai, skriver VG.

Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, mener at sårbare spillere nå får et langt sterkere vern.

– Dette er en gledens dag. Vi er veldig fornøyd med at Stortinget nå går inn for en rekke nye tiltak som skal verne sårbare spillere og forebygge spilleproblemer, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl i en skriftlig kommentar til NTB.

– Det er ikke ett tiltak alene som vil gjøre den store forskjellen, men summen av alt. Stortingsflertallet har nå tatt viktig avgjørelser som kommer til å gi norske spillere bedre vern mot kyniske utenlandske spillselskap. Det vil utgjøre en forskjell for mange sårbare spillere, understreker Dahl.

-Mer ansvarlig spillpolitikk

Hovedpunktene i forslaget er:

* Blokkere tilgangen til nettsidene til utenlandske spillselskaper.

* Gi Lotteritilsynet utvidede fullmakter til å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på markedsføringsloven for pengespill og etterforskning av dette.

* Legge begrensninger på reklame fra Norsk Tipping.

* La Lotteritilsynet kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper eller betalingsleverandører.

Til det beste

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) mener at innstrammingen er til det beste for svært mange spillavhengige i Norge.

– Det er stort at opposisjonen ser verdien av å stramme inn spillpolitikken i Norge ved å gjøre den mer ansvarlig, sier Bekkevold til VG.

Tage Pedersen (H) sier at opposisjonen bare har fått flertall for seks av de åtte forslagene. Til VG nevner han blant annet viktigheten av å få til en mykere formulering om blokkering av nettsiden til uregulerte spillselskaper. At det blir en DNS-blokkering istedenfor IP-blokkering.

Oljefondet berøres

Et av forslagene tar også for seg oljefondets investeringer i spillselskaper, ifølge E24, som skriver at oljefondet har aksjer for 26 milliarder i betting.

I forslaget heter det «Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet».

Bekkevold beskriver det som historisk at statens pensjonsfond blir bedt om å trekke seg ut.

– Det er et tankekors at mens vi prøver å stoppe disse spillene i Norge, så investerer oljefondet milliarder av kroner i disse spillselskapene, sier han til VG.

