Søket etter norsk student trappes ned i Sør-Afrika

Lokalt politi opplyser til NRK at det ikke vil bli gjort søk i sjøen tirsdag, men kun en mindre leteaksjon fra land. Onsdag settes politihunder inn i søket, noe som trolig blir det siste søket i letefasen. Tirsdag var det seks dager siden 20-åringen ble meldt savnet fra Myoli Beach.

Politiet opplyser imidlertid at etterforskningen av savnetsaken fortsetter, og at de er interessert i å komme i kontakt med alle som har nyttig informasjon å komme med.

Under et evalueringsmøte av leteaksjonen og etterforskningen av saken tirsdag, vil politiet legge opp løpet for den videre etterforskningen.

Savnetsak

Mandag ble det benyttet et privateid brannhelikopter i søket etter Østbø, men uten at det ble funnet spor av Stavanger-kvinnen. En hundepatrulje og det frivillige politikorpset deltok også i letingen, melder NRK.

Samme dag gikk sørafrikansk politi ut med en offisiell etterlysning av Østbø. Etterlysningen ble delt på sosiale medier og sendt sørafrikansk presse. Det er uklart hvorfor det tok fem dager før politiet gikk ut med etterlysningen.

– Så langt har vi ikke funnet bevis eller spor som tilsier at det har skjedd noe kriminelt. Vi behandler det som en savnetsak, sa politiets talsperson Malcolm Pojie til NRK mandag ettermiddag.

Brannsjef Gerry Shuttleworth sa til kanalen mandag at utgangspunktet for leteaksjonen er at Østbø kan ha druknet.

Norsk politi har via Kripos sendt sørafrikansk politi tilbud om bistand i etterforskningen, men hadde mandag ikke fått svar, skriver Stavanger Aftenblad.

Har ikke gitt opp håpet

20-åringen forsvant onsdag kveld etter at hun sist ble sett ved stranda i Sedgefield. Sjøen i området er preget av kraftige understrømmer, noe som skapte vanskeligheter for søk med båt. Politiet i Sedgefield har nå besluttet å ikke gjennomføre flere søk til sjøs.

Marie Sæther Østbøs far skrev på sin Facebook-side mandag kveld at han ikke har gitt opp håpet om at datteren blir funnet i live.

– Vi ber og håper at Marie fortsatt er i live og vil bli funnet og brakt tilbake til oss. Så lenge det er håp, er det liv. Vi har ikke gitt opp håp om å finne Marie levende, skriver Atle Østbø.

