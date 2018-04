Oslo Børs krøp videre oppover – satte så vidt ny rekord

NTB Innenriks

Børsens to største selskaper – Statoil og Telenor – trakk hovedindeksen i hver sin retning tirsdag. Mens Statoil gjorde det godt og la på seg 2 prosent i løpet av dagen, skuffet Telenor stort med et kursfall på 4,2 prosent.

Telegiganten fikk et overskudd før skatt i første kvartal i fjor på 7,8 milliarder kroner – 1,9 milliarder kroner mer enn i første kvartal i fjor og over analytikernes forventninger. Men konsernet leverte svakere enn ventet på driften. Reuters setter kursfallet i sammenheng med skuffende inntekter fra Sør-Asia, ifølge Hegnar.no.

Tirsdag var Telenor-aksjen den mest omsatte på indeksen – med godt over dobbelt så mange handler som Statoil-aksjen, tirsdagens nest mest omsatte. Da børsen stengte for dagen, hadde Telenor blitt omsatt for nesten 1 milliard kroner.

Oljeselskapet DNO ble tirsdagens vinner, med en kursøkning på 5,6 prosent. Gaming Innovation Group topper taperlista med et verdifall på 10,5 prosent i kjølvannet av nyheten om at stortingsflertallet har samlet seg om en rekke tøffe innstramminger i det norske spillovverket.

Nordsjøoljen gikk for snaut 75 dollar fatet på spotmarkedet tirsdag ettermiddag, etter å ha holdt seg på rundt 74–75 dollar gjennom dagen. Amerikansk lettolje gikk for drøyt 68 dollar fatet.

Også på børsene i Europa lå fasiten rundt 0-streken. DAX 30 i Frankfurt falt med 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steg med 0,1 og 0,4 prosent.

