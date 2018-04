Journalistene krever 11.000 kroner i generelt tillegg

NTB Innenriks

Listen med krav fra journalistenes fagforening var relativt omfattende da den ble overlevert Mediebedriftenes Landsforening (MBL), siden det denne våren er hovedoppgjør. I tillegg til et generelt tillegg på 11.000 kroner, krever NJ at de som tjener minst får 3.000 kroner ekstra og at ulempesatsene økes med 2 prosent.

– Vi forventer at MBL vil møte oss på et anstendig nivå, i et år da utsiktene for mediebransjen ser lysere ut enn på lenge, sier forhandlingsleder Elin Nykaas.

Det fremmes også flere tekstkrav i år, som blant annet har som mål å få arbeidsgiverorganisasjonen med på et styrket vern for lokale tariffavtaler og innføring av en ny bestemmelse om vern av fritid.

Det er satt av tre dager til de sentrale forhandlingene, som dermed skal være avsluttet torsdag.

