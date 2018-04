Erna Solberg snakket med kongen av Saudi-Arabia

NTB Innenriks

I telefonsamtalen diskuterte den norske statsministeren og kongen av Saudi-Arabia bilaterale spørsmål knyttet til økonomi, og hvordan Norge og Saudi-Arabia skal utvikle samarbeidet, opplyser den saudiarabiske ambassaden til NTB.

Statsministerens kontor (SMK) opplyser at de to lederne hadde en «høflighetssamtale» mandag kveld. Telefonsamtalen var et initiativ fra Saudi-Arabia. Temaet i samtalen var særlig Saudi-Arabias 2030-visjon, ifølge SMK.

Visjon 2030, som kronprins Mohammed bin Salman har satt i gang, skal åpne landet for investeringer og gjøre landet mindre oljeavhengig. I tillegg har kronprinsen åpnet for konserter og flere andre underholdningstilbud. Tidligere i år ble forbudet mot at kvinner ikke skal få kjøre bil fjernet.

