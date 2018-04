Politiet ba om forlenget fengsling i drapssak i Fyllingsdalen

NTB Innenriks

Bergens Tidende skriver at politiet begjærte fire nye uker i varetekt for de to siktede. Politiet opprettholder drapssiktelsen mot begge. Rettsmøtet gikk for lukkede dører.

– Vi har avhørt 45 vitner. Det er mennesker i kretsen rundt avdøde og siktede, samt personer som har kommet med tips i saken. Vi har et langt klarere bilde av hendelsen nå, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Høyland ba om fire nye uker i varetekt for kvinnen, de to første i full isolasjon. Bergen tingrett besluttet varetekt i fire uker med brev- og besøksforbud, men politiet fikk bare medhold i delvis isolasjon.

21-åring ble funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen om morgenen. En jevngammel mann og hans mor i 40-årene ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

21-åringen samtykket til fire nye uker i varetekt og møtte derfor ikke til mandagens fengslingsmøte, skriver Bergensavisen.

– Jeg vil anke det med delvis isolasjon til Gulating lagmannsrett. Jeg vil ha full isolasjon, sier Høyland til avisa.

I de siste avhørene skal den drapssiktede sønnen ha påtatt seg mer skyld og forklart at dødsfallet ikke skyldtes en ulykke, slik han først forklarte.

(©NTB)