Oslo Børs passerte 851 poeng

NTB Innenriks

Norsk Hydro toppet omsetningslisten, og verdien på selskapet falt hele 4,7 prosent etter fall i aluminiumsprisene på mer enn 7 prosent på metallbørsen i London, skriver Hegnar.no. Problemene i Brasil, der selskapet anklages for ulovlige utslipp, er heller ikke løst.

Statoil økte med 0,8 prosent, mens Telenor la på seg 2,1 prosent, noe som gjorde selskapet til vinneren blant de mest omsatte selskapene.

Subsea 7 var femte mest omsatt, og kursen økte med 0,8 prosent etter melding om at selskapet har lagt inn bud på oljeserviceselskapet McDermott.

Norwegian falt 6,2 prosent og var dagens taper. Heller ikke DNO hadde noen god dag med et fall på 2,6 prosent.

På børsene i Europa var bildet svakt positivt. DAX 30 i Frankfurt økte med 0,1 prosent mandag ettermiddag. I Paris steg CAC 40 med 0,2 prosent, mens i London gikk FTSE 100 opp 0,3 prosent.

Oljeprisene holder seg på et relativt høyt nivå, selv om prisen har falt gjennom helgen. Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 73,9 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,9 dollar fatet.

(©NTB)