Vedum ber sexmeldingens avsender melde seg innen onsdag – ellers anmeldes saken

– Det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått. Nå har vi kommet så langt og så dypt ned i denne saken at vi som parti ikke har flere virkemidler for å komme dypere inn i materien, sier Vedum til NTB lørdag kveld.

Som partileder vil han derfor nå sørge for å få avsluttet saken:

– Innen onsdag må vedkommende som har gjort dette, melde seg for generalsekretæren. Det er viktig både for Navarsete, men også for dem som var på turen, og som ikke har gjort det, understreker Senterpartiets leder.

– Hvis vedkommende ikke gjør det, har vi ikke flere virkemidler igjen å bruke. Da vil vi anmelde handlingen til politiet. Da kan de vurdere om det har skjedd noe straffbart. De kan også vurdere hvilke grep de kan ta for å finne ut hvem som har sendt meldingen, legger Vedum til.

Hyttetur i 2016

Den mye omtalte meldingen ble sendt under en hyttetur til Storlien i februar 2016. Åtte Sp-tillitsvalgte og to andre menn deltok på turen, men alle ti har i tur og orden meddelt at de ikke har sendt meldingen.

– Det er viktig at vi nå får en avklaring, både for Navarsete og for dem som ikke har gjort det, sier Vedum.

Han viser til at alle som var med på hytteturen, nå er blitt hengt ut i full offentlighet, siden den eller de som sendte meldingen, ikke har tatt ansvar.

– Navarsete har ikke fått noe bedre svar. Det har selvfølgelig vært veldig belastende for henne å stå i dette gang etter gang.

– Et nederlag

Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant de ti hytteturdeltakerne.

– At vi har kommet hit, er et stort nederlag for oss alle sammen, men kanskje er det det som må til for å komme til bunns i saken, og finne ut hva som har skjedd. Og i alle tilfeller få satt punktum, sånn at vi får kommet oss videre og partiet kan begynne fokusere fullt på politikken igjen, sier han til NRK.

Videre sier han at dette er en krevende situasjon for både Navarsete, partiet og alle på turen som ikke hadde noe med meldingen å gjøre, og påpeker at det ikke var en kollektiv handling.

Ikke kollektiv straff

Vedum reagerer også sterkt på forslaget fra tidligere Sp-leder Åslaug Haga, som har tatt til orde for å suspendere alle de Sp-tillitsvalgte som var med på turen, i påvente av en avklaring i saken.

– Det er en metode vi i Senterpartiet aldri har brukt og en metode vi aldri kommer til å bruke. Alle metoder skal være ryddige og skikkelige. Kollektiv avstraffelse er ikke ryddig, sier Vedum.

– Den som har gjort det, må ta ansvar for sine handlinger. Vi vet ikke hvem som har gjort det, så det kan potensielt være ni uskyldige av de ti som var på hyttetur.

– Ikke berøringsangst

Senterpartiet har måttet tåle kritikk for håndteringen av saken, og kritiske røster mener partiet har hatt en viss berøringsangst for metoo-saker. Det tilbakeviser Vedum.

– Vi tok dette på alvor i 2016. Jeg hadde samtaler med Navarsete, snakket med eieren av telefonen og overbrakte en skriftlig unnskyldning til Navarsete fra eieren av telefonen. Jeg oppfattet på det tidspunktet at det var der saken kunne ende.

Partilederen viser til at det etiske regelverket i partiet nå er revidert.

– Nå i 2017 og 2018 har vi andre rutiner for en slik sak. Vi har gjennomgått det etiske regelverket. Men ingenting hadde selvsagt vært bedre enn at dette var avklart allerede i 2016.

Vedum mener saken ikke har skadet partiet, men at den er alvorlig for de berørte, Navarsete og de som var med på turen som ikke sendte meldingen.

