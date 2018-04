Rekordmange ulv felt i lisensjakta

NTB Innenriks

– Årets lisensfellingsperiode har gitt de høyeste antall fellinger noensinne. Årsaken er at det ble satt en høyere kvote enn tidligere, og at Klima- og miljødepartementet for første gang åpnet for felling i etablerte revir, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mars, og direktoratet la fredag fram det endelige resultatet: 27 ulv er felt i region 4 og 5 (Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark). En ulv ble dessuten felt av et kommunalt jaktlag på Hadeland i Oppland.

Bestanden over målet

Ulvebestanden har ifølge direktoratet de siste to årene ligget over bestandsmålet som Stortinget har satt på fire til seks årlige ungekull innenfor den vedtatte ulvesonen i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Hensikten med lisensfelling er å regulere bestanden og forhindre skade på beitedyr.

I regionene 4 og 5 vedtok Klima- og miljødepartementet i desember en endelig felles kvote på tolv ulver utenfor etablerte revir og en kvote på til sammen 16 ulver innenfor to revir. I de resterende rovviltregionene, hvor det ikke finnes eller er mål om etablerte revir, fattet nemndene kvoter på til sammen 14 dyr. Den endelige samlede kvoten for lisensfellingsperioden var dermed på 42 ulver.

105–112 ulver i Norge

– Selv om det samlet sett er felt et stort antall ulv, er det flere regioner hvor kvoten ikke er fylt. Årsaken til dette er først og fremst at det i regioner utenfor Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold knapt har vært påvist ulv i lisensfellingsperioden, sier direktør Hambro.

Antall påviste ulver i Norge har økt de siste årene. Rovdata rapporterte i fjor om mellom 105 og 112 ulver i Norge vinteren 2016/2017. Omtrent halvparten hadde tilhold på grensen til Sverige. De fleste er påvist innenfor ulvesonen, hvor det etter rovviltforliket skal være høy terskel for å felle ulv.

Omstridt jakt

Verdens naturfond (WWF) har saksøkt staten fordi den mener ulveforvaltningen strider mot både Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale avtaler. Saken har sitt egentlige opphav i vedtaket om økt ulvejakt i fjor høst.

Hovedforhandlingene i saken skal starte tirsdag.

