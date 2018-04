Person siktet etter funn av mistenkelig gjenstand i leilighet i Oslo

NTB Innenriks

– En person er pågrepet og siktet for ulovlig befatning med eksplosiver. Det er ikke bekreftet at det er snakk om eksplosiver i gjenstanden som ble funnet, men dette vil bli undersøkt i løpet av dagen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Cathrine Silju til NTB fredag morgen.

Det var ved 18-tiden torsdag at politiet fikk melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadd og trengte hjelp. På bakgrunn av opplysninger om at det kunne være våpen i leiligheten, valgte politiet å bevæpne seg da de rykket ut til adressen. Da de ankom leiligheten, fikk de raskt kontroll på tre personer. En av dem var lettere skadd og fikk behandling på stedet.

Ifølge Cathrine Silju har de to andre personene i leiligheten status som vitner i saken. Den pågrepne skal være en mann i slutten av 30-årene og er en kjenning av politiet. Alle vil bli avhørt i løpet av fredagen.

Fjernet mistenkelig gjenstand

Da politiet ankom stedet torsdag fikk de opplysninger om at det kunne være eksplosiver i leiligheten.

– Vi har funnet noe som kan bekrefte at meldingene vi fikk innledningsvis kan stemme. Om det er eksplosiver vet vi ikke, vi fikk ikke markering på hund tidligere i dag, men andre undersøkelser tilsier at vi bør gjøre ekstra undersøkelser av denne gjenstanden, sier innsatsleder Tore Barstad til NRK.

Operasjonsleder Cathrine Silju sier at bombegruppen har fjernet gjenstanden fra leiligheten.

– Den er flyttet til et egnet sted og er sikret. Bombegruppen jobber med å undersøke den nå, og vi vil nok ikke vite så mye mer før utpå dagen. De har avsluttet arbeidet i leiligheten. Det samme har krimteknisk, sier Silju.

Naboer ble evakuert

Et større område ble sperret av mens politiet jobbet på stedet, og flere naboleiligheter ble evakuert.

– Det er i hvert fall snakk om to eller tre nærliggende leiligheter i samme etasje, og leiligheten nedenfor. De var ikke hjemme, men ble varslet, opplyste operasjonsleder Line Skott natt til fredag.

Fredag morgen sier Silju at naboene har fått flyttet hjem igjen.

– Vi har sjekket ut hele leiligheten og det er helt trygt å komme tilbake, sier hun.

Politiet vil ikke utdype hva slags eksplosiver det eventuelt er snakk om.

