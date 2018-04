Mann ranet med kniv i Stavanger

NTB Innenriks

– Det var den fornærmede, en mann i 40-årene, som selv tok kontakt med oss rett før 0.30. En patrulje dro til stedet og fikk signalement. Det skal ha vært to personer bak ranet, sier Victor Jensen, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt til NTB.

Jensen opplyser om at mennene var i alderen 25 til 30 og pent kledd.

– Den ene hadde på seg en blå blazer, den andre en lyseblå skjorte. Den ene skal i tillegg ha hatt et trimmet, pent skjegg, sier operasjonslederen.

De to klarte å rane til seg en dyr klokke, og politiet spekulerer på om det var tilfeldig eller planlagt.

– De havnet i et basketak, så kjente fornærmede at noen skar av ham klokken. Så løp de fra stedet. Han ble ikke skadd så han trengte legebehandling, men det er jo et litt uvanlig personran og en alvorlig inngripen overfor en borger ute på byen, sier Jensen.

Politiet gjorde søk etter de to mennene uten hell natt til fredag, men fortsetter etterforskningen på morgenkvisten og håper på resultat.

