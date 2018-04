Lege dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

NTB Innenriks

Dommen for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter er avsagt under dissens. Den 59 år gamle legen dømmes også for brudd på helsepersonelloven, for å ha forfalsket Linells testamente og forsøk på grovt bedrageri.

Da saken gikk for Oslo tingrett erkjente 59-åringen skyld for å dokumentfalsk, men avviste kategorisk at hans handlinger på noen måte kunne ha vært medvirkende til at kvinnen døde. Han nek, tet også straffskyld for forsøk på grovt bedrageri, ved å forfalske testamente, slik at han ble begunstiget med arven etter kjæresten.

Anne Linell Sundt (39) ble funnet død i stua etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter. Politiet og påtalemyndigheten mente legen var sterkt å bebreide for å ha skrevet ut og gitt samboeren stadig økende mengde slike preparater, og mente kvinnen ble medisinert i hjel.

Legen er også dømt til å betale Anne Linnell Sundts to barn 125.000 kroner hver i oppreisning.

