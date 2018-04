Store skader etter at tre falt mot bygård i Oslo

NTB Innenriks

– Et stort tre har rast over en bygård, og en veranda holder på å falle ned fra bygningen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter at politiet meldte om hendelsen.

Flere verandaer ble ødelagt da treet traff bygården. På en av dem var det en elleve måneder gammel baby bare fem minutter før treet dundret inn i bygningen.

– Vi hadde datteren vår Bea ute på verandaen bare fem minutter før treet falt. Det var utrolig flaks, sier Mikael Øye Hegnar til VG.

Bestefaren, John Einar Øie, som var den som var ute på verandaen med lille Bea, sier han ikke tror de ville rukket å gå inn dersom de hadde oppholdt seg på balkongen da treet falt.

13 leiligheter

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 17.30. Gården som er rammet, inneholder 13 leiligheter, og det er 22 beboere registrert på adressen i Hertzbergs gate på Fagerborg.

– Vi har ingen meldinger om at noen er kommet til skade. Flere av beboerne evakuerte seg selv etter at treet falt. Brannvesenet søkte gjennom bygården, sier operasjonslederen.

Kommunalt tre

Treet sto på kommunal grunn og falt inn mot den tre etasjer høye boligblokken.

– Treet sto på en liste over såkalte verneverdige trær, opplyser politiet på stedet til NRK.

Ifølge politiet vil Bymiljøetaten i Oslo allerede fredag undersøke andre tilsvarende trær for å finne ut om de står i fare for å falle.

(©NTB)