Skogbrann i Sogn og Fjordane slukket

Rett før klokka 18 meldte politiet at flammene var slukket. Det vil være vakthold i området gjennom natt til fredag.

Alt tilgjengelig brannmannskap, et brannhelikopter og Sivilforsvaret deltok i slukningsarbeidet.

Politiet opplyste i 14-tiden at det ikke var fare for spredning til bygninger. Brannen ble meldt i 13.30-tiden torsdag.

– Det er en forholdsvis omfattende brann. Sterk vind på stedet gjør det vanskelig å få kontroll på den, opplyste Vest politidistrikt.

Politiet opplyste klokka 15 at brannen ikke var under kontroll, og at den spredte seg i terrenget. Et brannhelikopter var da på vei til stedet for å bistå i slukningsarbeidet.

Et bolighus ble Øvre Tennebø evakuert som følge av brannen. Sogn og Fjordane Energi vurderte å kutte strømmen i området, meldte NRK.

Det brant på to sider av fjellet ved boligfeltet på Øvre Tennebø. Politiet meldte om kraftig røykutvikling og ba beboere i nærheten lukke vinduer og dører.

